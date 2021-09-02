شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة: التخفيضات فى الأوكازيون الصيفى وصلت لـ80٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الملابس الجاهزة خلال فترة الأوكازيون الصيفى رواجا وانتعاش وذلك في ظل زيادة العروض من التجار والتي وصلت لأكثر من 70٪ وذلك وفقا لما أكدته شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال سماح حسن هيكل عضو مجلس إدارة الشعبة إن الاوكازيون منذ بدايته أول أغسطس وتزامنه مع انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة بدأ يحقق أهدافه لدى التجار من ارتفاع و انتعاش المبيعات منذ الأسبوع الأول وحتى يومنا هذا بنهاية التصفيات حيث حقق منذ الاسبوع الأول ما يعادل 50٪ زيادة في المبيعات.

وأشارت هيكل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم إلى أن زيادة الانتعاش فى موسم الاوكازيون جاءت بفضل تزامن بداية الأوكازيون ايضا مع قبض المرتبات للموظفين مما أتاح حركة جيدة، إضافة إلى نسبة التخفيضات تعدت الـ50٪؜ لموديلات العام الحالى فى حين وصلت إلى 70 و80٪؜ على موديلات السنوات السابقة.

وأضافت هيكل أن محلات الملابس تستعد فى أكتوبر القادم للتعاقد على الموسم الشتوى مع المصانع وتلك فرصة جيده للتاجر والمستهلك الاستفادة بالتصفيات.