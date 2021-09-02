شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أدت لارتفاع أسعار النفط الربع الثانى 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من عام 2021 ، بدعم من قوة أساسيات سوق النفط الفورية وأسواق العقود الآجلة حيث ارتفعت عمليات الشراء لمصافي تكرير النفط في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ، واستمر انتعاش عمليات تشغيل المصافي وتراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسط توقع المزيد من التعافي في الطلب في قطاع النقل خلال السفر والقيادة الصيفي ، تزامنا مع تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد جائحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف القيود على التنقل المرتبطة بتلك الجائحة يأتي ذلك إلى جانب البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أنه قد حد من هذا الارتفاع فى الأسعار، تجدد قيود الإغلاق بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى أجزاء عديدة من العالم، لا سيما الهند وأمريكا اللاتينية فضلا عن الصيانة الموسمية فى بعض المصافي الآسيوية خلال شهر أبريل 2021.