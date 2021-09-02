شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال صاعد- تحليل - 2-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 130.00 والذي يشكل حاليا دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة محققا بذلك مستوى 130.40.

نتوقع بتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي, تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد ليمكنه ذلك تسجيل المزيد من الأهداف التصحيحية والتي قد تمتد نحو 130.80 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.90 و 130.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد