شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الحكومة فى توصيل الغاز لقرى "حياة كريمة".. فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة فى تنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" وتصل التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة

1- تصل عدد الوحدات المستفيدة حوالي 4 مليون وحدة سكنية،

3- تصل التكلفة حوالى 17 مليار جنيه وذلك خلال العام المالي 2022/2021

4- سيؤدى إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" من 4% حالياً إلى 100%

5-ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97%

6- توفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيه سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام اسطوانات البوتاجاز.

7-سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالى القري

8- سيساهم فى ازالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز عن المواطنين فى الريف

9- تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعوما فى موازنة الدولة.