شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أكثر شرائح المجتمع استفادة من بطاقات التموين فى مصر فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بيانات بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة تغطية بطاقات التموين للأسر وفقا لـ - الشرائح العشرية - عام 2019/2020.



وبلغت النسب التغطية بطاقات التموين للأسر للشرائح العشرية وفقا لما يلي: وبلغت النسب التغطية بطاقات التموين للأسر للشرائح العشرية وفقا لما يلي:

الشريحة العاشرة 72.7%

الشريحة التاسعة 80.6%

الشريحة الثامنة 83.2%

الشريحة السابعة 84.6%

الشريحة السادسة 87.5%

الشريحة الخامسة 85.5%

الشريحة الرابعة 88%

الشريحة الثالثة 89.1%

الشريحة الثانية 89.6%

الشريحة الأولى 90.6%

ويعنى مفهوم الشرائح العشرية توزيع الأفراد على عشر شرائح انفاقية متساوية فى عدد الأفراد، وكل شريحة تضم 10% من إجمالي الأفراد وذلك بعد ترتيبهم تصاعديا طبقا لقيمة الانفاق السنوى للفرد بحيث تضم الشريحة الأولى "الدنيا" أقل الأفراد انفاقا والعاشرة "العليا" أكثر الأفراد إنفاقا.

وتشير البيانات إلى أنه من بعد الشريحة الثانية وحتى الشريحة التاسعة من المجتمع تصل نسبة التغطية لمنظومة الدعم إلى 80%، وتقل هذه النسبة مع زيادة المستوى للأسرة لتصل إلى 72.7% فى شريحة الإنفاق العليا "العاشرة".