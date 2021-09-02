شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر فوق المتوسط-تحليل - 2-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتجاوز محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 151.30 ليزيد ذلك من فرص استعادته للميل الصاعد, بشكل عام فإن تمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن ذلك يزيد من فرص تفعّيل السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه أولا لمستوى 152.40 وبتجاوز هذا الحاجز ستمتد التداولات نحو 153.40 و 154.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 152.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد