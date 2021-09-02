شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يشكل موجه سلبية جديدة– تحليل - 2-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بالتفاعل مع العوامل السلبية لنلاحظ تشكيله حاليا لموجه هابطة جديدة مسجلا بذلك مستوى 994.00, بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي بتسلله دون مستوى 50 بالإضافة إلى ثبات مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 1042.00, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط ولنذكر بأهمية كسر مستوى 970.00 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الدعم الإضافي المستقر عند 949.00 والذي يشكل الهدف الرئيسي الأول للمسار الهابط.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 949.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط