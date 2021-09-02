شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يلامس الدعم– تحليل- 2-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس بشكل تصحيحي هابط ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 4.2500 مواجها بذلك المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق, ثبات هذا الدعم يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي يحتاج حاليا لعزم إيجابي جديد للبدء بتسجيل الأهداف والتي تتمركز قرب 4.4200 و 4.5500 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن هبوط السعر دون دعم القناة الصاعدة الرئيسي فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية لنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة بانجذابه أولا نحو 4.1000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2500 و 4.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم