شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك لا يزال جانبي – تحليل - 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار مقابل الفرنك عالقاً بين مستويات الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200، ليبقى النطاق الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية، بانتظار تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 0.9265، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.9060 ثم 0.9000 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9210

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي