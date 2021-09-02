شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7375 ويجد مقاومة قوية هناك، وقد يظهر بعض الميل الهابط المؤقت قبل استئناف المحاولات الإيجابية لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7495 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.7270 ثم 0.7225 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7310 والمقاومة 0.7430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد