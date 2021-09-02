شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر عقود خام برنت لضغط سلبي قوي يوم أمس ليهاجم مستوى 71.20 ويحاول كسره، لكنه أغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يبقي على الفرص قائمة لاستئناف الاتجاه الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 72.75 واختراقه للاندفاع نحو 74.65 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 71.20 – 70.85 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد