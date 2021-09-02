شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول 1815.00، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1797.00، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الأهداف المنتظرة تبدأ عند 1825.15 وتمتد إلى 1860.00 بعد اختراق المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1797.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد