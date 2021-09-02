شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتفع بهدوء – تحليل - 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع بعد اختبار مستوى 1.2600 مجدداً في الجلسات الماضية، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً حتى الآن، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي قوي يساهم باختراق مستوى 1.2665 لتعزيز فرص الاندفاع نحو أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 1.2720 ثم 1.2775.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2660 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد