شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد كوريا الجنوبية يحقق نمواً بنسبة 0.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في الربع الثاني، وذلك بفضل الانتعاش القوي لقطاعي الصادرات والخدمات.

ونما اقتصاد البلاد بنسبة 0.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في وقت سابق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 53.2 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، لتوسيع مكاسبها إلى 10 أشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قام بنك كوريا المركزي بأول رفع لسعر الفائدة في عصر جائحة كورونا لمكافحة التضخم المتزايد وكبح ديون الأسر المتزايدة، منهياً 15 شهرًا من أسعار الفائدة المنخفضة القياسية حيث أظهر الاقتصاد علامات على التحسن.

وبرفع سعر الفائدة الرئيسي، أبقى بنك كوريا المركزي على توقعات النمو لهذا العام عند 4%، بينما رفع توقعات التضخم لعام 2021 إلى 2.1% من 1.8% المتوقعة في مايو.

وللمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة، كشفت الحكومة عن خطة ميزانية قياسية تبلغ 604.4 تريليون وون (521 مليار دولار) لعام 2022.