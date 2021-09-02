شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس.. 3 أحداث جديدة يترقبها السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب سوق الذهب العالمي أية احداث أو تقارير أو خطابات اقتصادية، لأنها تساهم بصورة أو بأخرى في رسم شكل حركة سوق الذهب العالمي، حيث يواصل الذهب التحرك فى قناة سعرية عالمية محدودة للغاية

الذهب العالمي "الأونصة" لا تزال في متوسطات 1810 إلى 1820 دولار الأيام الماضية وسط حالة من الترقب، ويتحرك سعر المعدن النفيس صعودا وهبوطا وفق هذه القناة السعرية

ويترقب السوق اليوم الخميس 2 سبتمبر2021، التغير فى البطالة الاسبانية وإعانات البطالة الأمريكية وخطاب بوستيك عضو لجنة الفيدرالى الأمريكي.

سعر الذهب فى مصر اليوم لعيار 18 سجل 676 جنيها وعيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام وعيار 21 يبلغ 790 جنيها والجنيه الذهب 6320 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء قبل صدور بيانات اقتصادية، وسجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تراجعا بنسبة 0.13% تسليم ديسمبر عند 1815.70 دولار للأوقية..وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.5% عند 23.89 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة عن أغسطس فى وقت لاحق، وسط توقعات بإضافة 640 ألف وظيفة.