شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 3.82 مليار جنيه لمشروعات طرق وكبارى ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 3.825 مليار جنيه لتنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري خلال المرحلة الاولى من المبادرة.

وشهدت المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا

وقد ساهمت فى خفض معدل الفقر في القرى التي شملتها المبادرة فى المرحلة الأولى لها، مما يمثل مؤشرا على انخفاض الفقر فى القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وتمثل مبادرة حياة كريمة، هى الأهم والأكبر فى تاريخ مصر فنطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التى أطلقت فى نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، بحيث تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو عدد قرى الريف المصرى كله فى مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.

وتعد مبادرة غير مسبوقة لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسى وفى مختلف مناحى الحياة، متعهدة بالعمل سويا ومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقا لما تم الإعلان عنه.