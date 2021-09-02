شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.08% ليخسر المؤشر نحو -8.70 نقطة فقط ويستقر على مستوى 11,310.54، ليستجمع المؤشر بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11,000، ليستهدف المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,500.