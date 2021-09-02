شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 7462 نقطة، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما نتوقع معه امكانية ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7350 ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,449 بينما مستوى المقاومة هو 7,472 نقطة