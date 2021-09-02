شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 11124 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 11096 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 10970 نقطة كمستوىاول ثم 10800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,080 بينما مستوى المقاومة هو 11,119 نقطة