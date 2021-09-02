شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% ليكسب السهم نحو 10 هللة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 23.14، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 23.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.52 ومستوى المقاومة 23.55.