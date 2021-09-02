شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائره السابقة، في الوقت نفسه لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.30، ليستهدف مستوى الدعم 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.50.