شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.57% ليكسب السهم نحو 12 هللة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.40 ومستوى المقاومة 21.84.