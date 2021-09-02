شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شمس (4170) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 10.00% ليكسب السهم نحو 6.70 نقطة ليستقر السهم على سعر 73.70 ريال، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 74.20، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 74.20، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 79.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 67.30 ومستوى المقاومة 78.50.