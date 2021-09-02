شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأهلي (1180) الارتفاع في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مقاومته الحالية 60.60، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.66% ليكسب السهم نحو 40 هللة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 60.60، ليستهدف مستوى المقاومة 64.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 63.00.