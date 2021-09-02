شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يواجه مقاومة قوية – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.43% ليخسر السهم نحو 15 هللة ويستقر على سعر 35.00 ريال، وذلك بعد محاولة السهم تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً في وقت سابق بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.25، ليستهدف مستوى الدعم 34.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.75 ومستوى المقاومة 35.25.