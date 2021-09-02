شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الفرنسي (1050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.74% ليخسر السهم نحو 30 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 39.95، ليستهدف مستوى المقاومة 43.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.35 ومستوى المقاومة 41.15.