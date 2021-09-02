شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جدوى ريت السعودية (4342) في آخر جلساته، محققاً مكاسب حذرة بنسبة بلغت 0.79% ليكسب السهم نحو 12 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 15.28، ليستهدف مستوى الدعم 14.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.98 ومستوى المقاومة 15.55.