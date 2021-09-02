شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عطاء (4292) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ثبات مستوى الدعم المحوري 71.00، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.42% ليكسب السهم نحو 30 هللة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 71.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 66.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 69.30 ومستوى المقاومة 73.90.