شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت السعودية يغلق بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بدجت السعودية (4260) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يستفيد السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.30، ليستهدف مستوى المقاومة 52.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.35 ومستوى المقاومة 52.80.