شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.4%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 99.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 222 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6%، وسجل العرب 6.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 11143.80 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 2943.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.47% مغلقًا عند مستوى 3946.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 13505.04 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 31.52% ليغلق عند مستوى 3970.06 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 31.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 733 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.5%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 370.5 مليار جنيه إلى 387.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.9 مليار جنيه إلى 143.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 496.4 مليار جنيه إلى 531.3 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 121.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.73 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال جلسات يونيو الماضى.