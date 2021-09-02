شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت المؤسسات المالية الدولية فى توفير فرص عمل للسيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر
1- يهدف المشروع لإلحاق النساء بالعمل واستبقائهن ضمن القوى العاملة عبر التكنولوجيا كأداة لتسهيل عمل المنصة
2- أجرت مؤسسة التمويل الدولية دراسة استقصائية بين الشركات حيث أصبح من الواضح أن معظم الشركات لديها احتياجات للتعلم تتعلق بوضع سياسات العمل التي تحقق تكافؤ الفرص وتنفيذها.
3- تبين تعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية، والتصدي للتحرش الجنسي، ووضع نماذج مرنة لساعات العمل والعمل من المنزل وتطبيقها.
4- وكشفت الدراسة الاستقصائية أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تطوير ممارسات تتسم بالمرونة وتراعي الظروف الأسرية في أماكن العمل.
5- وسعت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تتعرف شركات أخرى على ممارسات العمل المراعية للظروف الأسرية في تلك الشركات،
6- تهدف إلى الجمع بين هذه الشركات ومجتمع الأعمال الأوسع في العراق والأردن ولبنان لتسهيل تبادل المعرفة وتبني الممارسات الجيدة بشأن النهوض بتوظيف النساء.