شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت المؤسسات المالية الدولية فى توفير فرص عمل للسيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مؤسسة التمويل الدولية، لتوسيع الفرص المتاحة أمام النساء فى سوق العمل مثل ماريان، من خلال برنامج تمكين المرأة فى المشرق - فى شراكة مع جمعيات الأعمال فى العديد من البلدان، لإنشاء جمعية فى كل بلد تسمى "منصة التعلم من الأقران لتوظيف النساء"، تعرف على التفاصيل.

1- يهدف المشروع لإلحاق النساء بالعمل واستبقائهن ضمن القوى العاملة عبر التكنولوجيا كأداة لتسهيل عمل المنصة

2- أجرت مؤسسة التمويل الدولية دراسة استقصائية بين الشركات حيث أصبح من الواضح أن معظم الشركات لديها احتياجات للتعلم تتعلق بوضع سياسات العمل التي تحقق تكافؤ الفرص وتنفيذها.

3- تبين تعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية، والتصدي للتحرش الجنسي، ووضع نماذج مرنة لساعات العمل والعمل من المنزل وتطبيقها.

4- وكشفت الدراسة الاستقصائية أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تطوير ممارسات تتسم بالمرونة وتراعي الظروف الأسرية في أماكن العمل.

5- وسعت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تتعرف شركات أخرى على ممارسات العمل المراعية للظروف الأسرية في تلك الشركات،

6- تهدف إلى الجمع بين هذه الشركات ومجتمع الأعمال الأوسع في العراق والأردن ولبنان لتسهيل تبادل المعرفة وتبني الممارسات الجيدة بشأن النهوض بتوظيف النساء.