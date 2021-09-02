الاقتصاد

كيف ساهمت المؤسسات المالية الدولية فى توفير فرص عمل للسيدات؟

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القاهرة - سامية سيد - تسعى مؤسسة التمويل الدولية، لتوسيع الفرص المتاحة أمام النساء فى سوق العمل مثل ماريان، من خلال برنامج تمكين المرأة فى المشرق - فى شراكة مع  جمعيات الأعمال فى العديد من البلدان، لإنشاء جمعية فى كل بلد تسمى "منصة التعلم من الأقران لتوظيف النساء"، تعرف على التفاصيل.

 

1- يهدف المشروع لإلحاق النساء بالعمل واستبقائهن ضمن القوى العاملة عبر التكنولوجيا كأداة لتسهيل عمل المنصة 

 

2- أجرت مؤسسة التمويل الدولية دراسة استقصائية بين الشركات حيث أصبح من الواضح أن معظم الشركات لديها احتياجات للتعلم تتعلق بوضع سياسات العمل التي تحقق تكافؤ الفرص وتنفيذها.

 

3- تبين تعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية، والتصدي للتحرش الجنسي، ووضع نماذج مرنة لساعات العمل والعمل من المنزل وتطبيقها.

 

4- وكشفت  الدراسة الاستقصائية أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تطوير ممارسات تتسم بالمرونة وتراعي الظروف الأسرية في أماكن العمل. 

 

5- وسعت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تتعرف شركات أخرى على ممارسات العمل المراعية للظروف الأسرية في تلك الشركات، 

 

6- تهدف إلى الجمع بين هذه الشركات ومجتمع الأعمال الأوسع في العراق والأردن ولبنان لتسهيل تبادل المعرفة وتبني الممارسات الجيدة بشأن النهوض بتوظيف النساء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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