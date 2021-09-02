شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الانخفاض رغم بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.2 مليون برميل إلى 425.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 4 ملايين برميل خلال نفس الفترة.

ووافق تحالف "أوبك بلس" خلال اجتماعه الوزاري اليوم على تثبي سياسة إنتاج النفط دون تغيير، والتي تستهدف زيادة إمدادات الخام 400 ألف برميل يومياً كل شهر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعقب تلاشي تأثير الإعصار "إيدا"، ذكرت وكالة الطاقة الأمريكية أن الإعصار تسبب في وقف 2.3 مليون برميل يوميا من سعة التكرير في ولاية "لويزيانا" أو ما يعادل 13% من إجمالي سعة التكرير في البلاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 68.3 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3% إلى 71.3 دولار للبرميل.