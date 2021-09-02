شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: طرح فرص استثمارية متنوعة في منتدى عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي، أنه توجد فرص استثمارية مطروحة متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب وفي المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي بألمانيا المنعقد في الفترة من 1- 3 سبتمبر، ويستضيف نحو 170 متحدثا ومشاركا من 80 دولة.

وأضاف عبدالهادي إنه بمجرد استثمار تلك الفرص يصبح المستثمر شريكًا مباشرًا في تنمية وتطوير قطاع السياحة الدولية الناشئ، وباعتبارها أكبر منطقة جذب سياحي غير مستغلة في العالم والحاضنة لأضخم المشاريع السياحية، فإن المملكة العربية السعودية تقدم فرصًا استثمارية هائلة.

وتابع أن المنتدى سيكون فرصة للتواصل مع رواد الصناعة وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة أثناء الجائحة، ومنها إستراتيجية جاهزية الوجهات السياحية وتطويرها، ضمن استعداداتها للعودة إلى استقبال السياح الأجانب مرة أخرى.

وسيمثل المملكة في الجناح الخاص بها في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي 2021 كل من: وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والمشاريع السعودية الكبرى تحت مظلة «استثمر في السعودية»، الراعي الحكومي للمنتدى.

ويتيح جناح «استثمر في السعودية» للمستثمرين والمهتمين من رواد المنتدى فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة بحضور ممثلي الجهات المشاركة طوال أيام المنتدى.

و تشارك المملكة في المنتدى الدولي الذي يسعى إلى توفير منصة للحوار والنقاش حول مستقبل صناعة الضيافة. وتأتي مشاركة وزارة السياحة في المنتدى للتعريف بالتطور والنمو الذي تشهده صناعة السياحة في المملكة، واطلاع المستثمرين على المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية التي تقدمها البلاد.

ومن المقرر أن يشارك وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي في جلسة حوار فردية بعنوان «دعم التنمية المستدامة»، وستركز محاور الجلسة على جهود المملكة نحو إيجاد سوق سياحي مستدام يجمع بين المشاريع التنموية والتطويرية المتزنة وبين الحفاظ على بيئة المملكة ومواردها الطبيعية.