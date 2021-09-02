شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على منشآت التموين الغذائي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، تشديد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لتسليم الطلبات الخارجية؛ حرصاً منها على الالتزام بالضوابط والإرشادات الصحية، ورفع مستوى الجودة.

وشددت الوزارة على جميع منشآت التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها بضرورة الالتزام بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للعملاء، والالتزام بالتغليف الصحي والإغلاق الآمن لجميع الطلبات الخارجية للأطعمة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي تشديد الإجراءات الرقابية في إطار عمل الوزارة على تعزيز الجهود الحكومية في تطبيق الإجراءات الصحية والحد من الممارسات السلبية في مختلف الأسواق المحلية التي يأتي من بينها قطاع التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها من المحلات المختصة في تقديم الأطعمة والمواد الغذائية.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد ألزمت مقدمي خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية منتصف شهر أغسطس الماضي بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، وتشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم التعامل مع المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

وشددت على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات تفادياً لتطبيق العقوبات في حق التطبيقات المخالفة ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل.