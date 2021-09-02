شكرا لقرائتكم خبر عن بتسهيلات تصل لـ 700 مليون ريال.. إطلاق مبادرة «تمويل نمو التقنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات «NTDP» أمس، مبادرة «تمويل نمو التقنية»، كأولى مبادرات البرنامج المحورية بشراكة إستراتيجية مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات متناهية الصغر (الناشئة) والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90 % من قيمة التمويل، والحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليون ريال، لتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع، فيما تستهدف المبادرة تقديم تمويلات تصل إلى 700 مليون ريال.

وتهدف المبادرة إلى تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات، إضافة إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي لقطاع تقنية المعلومات، والمساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى وتحفزهم للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على ذلك، تستهدف المبادرة تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل.