شكرا لقرائتكم خبر عن 1.65 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأصول الاحتياطية للمملكة نحو 1.655 تريليون ريال في يوليو الماضي، مقابل 1.672 تريليون ريال في يونيو 2021، بانخفاض قدره 0.9 %، فيما بلغت حصة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج نحو 1.114 تريليون ريال، في يوليو الماضي، مقارنة بـ 1.109 تريليون ريال في يونيو 2021، مرتفعة بنسبة 0.4 % بينما بلغت حصة النقد الأجنبي والودائع في الخارج نحو 493.894 مليار ريال، مقابل 515.036 مليار ريال، منخفضة بنسبة 4.1 %.

ووفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي «ساما» بلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 14.480 مليار ريال، مقابل 14.469 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 0.08 %، بينما بلغت حصة حقوق السحب الخاصة نحو 31.239 مليار ريال مقابل 31.215 مليار ريال مرتفعة بنسبة 0.08 %، وظل احتياطي الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية تراجعت على أساس سنوي في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، التي سجلت فيه نحو 1.679 تريليون ريال، بينما ارتفعت حصة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج على أساس سنوي بنسبة 1.1 % إذ سجلت في يوليو من العام الماضي 1.002 تريليون ريال.

وأوضحت النشرة أن حصة النقد الأجنبي والودائع في الخارج انخفضت على أساس سنوي بنسبة 22 % مقارنة بيوليو من العام الماضي، الذي سجلت فيه 633.286 مليار ريال، بينما ارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي على أساس سنوي بنسبة 19.9 %، إذ سجلت في يوليو 2020، 12.076 مليار ريال.

ولفتت النشرة إلى أن حقوق السحب الخاصة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.6 % إذ سجلت في شهر المقارنة 30.453 مليار ريال.