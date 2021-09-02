شكرا لقرائتكم خبر عن أول مستثمر كفيف فى سوق المال: التطبيقات الحديثة مكنتنى من تداول الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في سوق المال، إنه كان يحب المجال منذ عام 2008، ولكن كانت الوسائل التكنولوجية التي تساعده على العمل في هذا المجال متاحة مثل قراءة الشاشة وغيرها، مشيراً إلى أنه تمنى أن يكون هناك تطبيق "ناطق" يساعده في التعامل مع شركات تداول الأوراق المالية وقد تحقق ذلك بعد سنوات.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "توفرت لدينا برامج متطورة مكنتني من التعامل مع شركة تداول الأوراق مالية، وتلك الشركة كان لديها تطبيق، عبارة عن شاشة، والبرنامج قرأ الشاشة بشكل جيد، ومن خلالها تابعت الشاشة والمؤشر والأسهم وفي نفس الوقت أنفذ عملية البيع والشراء دون الاستعانة بأي شخص".

وقال: "تمنيت أن أساعد بتلك الطريقة زملائي من المكفوفين، ويتمكنوا من العمل في سوق المال من خلال تلك التطبيقات، خاصة أن المكفوفين لا تتاح لديهم فرص عمل كثيرة في المجتمع".