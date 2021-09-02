شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تدشين مصنعين لإطارات السيارات يوفر مليار دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن تدشين مصنعين لإطارات السيارات فى مصر الفترة المقبلة فى السخنة والعامرية، يوفر نحو مليار دولار سنويا واردات إطارات مختلف أنواع السيارات.

وتواصل القابضة للصناعات الكيماوية جهودها بالتنسيق مع عدة جهات للانتهاء من بدء تدشين مصنعين جديدين لتصنيع إطارات السيارات فى السخنة والعامرية لتوفير الاطارات للسوق المحلى وللتصدير.

أضاف حمدى لـ"الخليج 365"، أن مصر تمتلك خبرات التصنيع من خلال شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة، والتي تمتلك خبرات كبيرة في فنيات تصنيع الاطارات حيث ينقصها التمويل و"النو هاو" للاطارات الحديثة، موضحا أن صناعة الاطارات صناعة استراتيجية ولابد من توطينها في مصر؛ لتوفيرها بدلا من الاستيراد خاصة أن عوائدها الاستثمارية مرتفعة ويمكن استردادها خلال 3 سنوات.

يشار إنه تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة بين الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والقابضة الكيماوية لإقامة المصنعين، ومن المنتظر أن تكون الطاقة الإنتاجية المستهدفة 7.5 مليون إطار على مرحلتين.