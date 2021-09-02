شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق الإغلاق القياسي الـ33 له هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة، ومع ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري ليحقق "ناسداك" إغلاقا قياسيا جديدا هو الـ33 له هذا العام.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 374 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 640 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.



وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفاعا إلى 59.9 نقطة خلال أغسطس/آب مقارنة بـ59.5 نقطة في يوليو/تموز فيما توقع محللون تراجع المؤشر إلى 58.5 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل 9 سنتات وأغلق الخام عند 68.59 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل 4 سنتات وأغلق الخام عند 71.59 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 35312 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35407 نقاط وأقل مستوى عند 35287 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4524 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4537 نقطة وأقل مستوى عند 4522 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 15309 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 15379 نقطة وأقل مستوى عند 15302 نقطة.