شكرا لقرائتكم خبر عن 698 مليون ريال.. إنفاق المستهلكين على «التعليم» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 28 أغسطس الماضي، بلغت نحو 10.539 مليار ريال، مقارنة بـ 8.002 مليار ريال، في الأسبوع السابق له، مرتفعة بنسبة 31.7 %، فيما بلغ عدد العمليات نحو 110.497 مليون عملية، مقابل 96.937 مليون عملية، بارتفاع 14 %، بينما انتعش قطاع التعليم بقيمة عمليات بلغت 698.211 مليون ريال، مقابل 227.777 مليون ريال، ليقفز بنسبة 206.5 %.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.616 مليار ريال، مقابل 1.208 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 33.8 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 8.1 %، مسجلا 27.158 مليون عملية، مقابل 25.114 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بعمليات بلغت قيمتها 1.309 مليار ريال، مقابل 1.118 مليار ريال، مرتفعا 17 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 10.5 % مسجلا 30.394 مليون عملية، مقابل 27.505 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 925.369 مليون ريال، مقابل 733.370 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 26.2 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 757.761 مليون ريال، مقابل 514.636 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 47.2 % عن الأسبوع السابق له، فيما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 737.156 مليون ريال، مقابل 616.280 مليون ريال، بارتفاع قدره 19.6%.ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3.268 مليار ريال، مقابل 2.516 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 29.9 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.648 مليار ريال، مقابل 1.314 مليار ريال، بارتفاع 25.4 %، فيما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 555.802 مليون ريال، مقابل 408.383 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 36.1 %.

وبحسب التقرير جاءت في المرتبة الرابعة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 387.014 مليون ريال، مقارنة بـ 285.058 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 35.8 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 352.381 مليون ريال، مقابل 272.286 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 29.4 %.