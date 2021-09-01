تمديد تحديث بيانات المنشآت التجارية من خلال رمز الاستجابة السريع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق «رأيك يفرق» إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية ضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة «بلدي» من خلال الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/3uj0Cns، مبينة أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من جوانب عدة أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعد وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق «رأيك يفرق» الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.

وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات سهلة، مهيبة بجميع المنشآت التجارية سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرض للمخالفات.

ما هي الخدمة؟

إجراء يصدر عنه طباعة ملصق رمز الاستجابة السريع QR Code للرخصة التجارية ثم تعليق الملصق في واجهة المحل.

خطوات التقديم:







اختيار الرخصة



تحديث بيانات الرخصة



طباعة ملصق رمز الاستجابة السريع QR Code



فوائد تحديث البيانات للمنشآت: