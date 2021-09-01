شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تطرح ميزة تتيح سماع المساعد الصوتى أثناء الضوضاء على اليكسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أمازون ميزة جديدة لـ Alexa يمكنها التأكد من سماعك لما يقوله المساعد الصوتي حتى أثناء تشغيل التلفزيون أو أثناء حديث الناس، وفقًا لـ The Verge، فإن الميزة الجديدة المسماة Adaptive Volume ستجعل Alexa تتحدث بصوت أعلى إذا اكتشفت الكثير من الضوضاء المحيطة.

قالت الشركة إن الهدف هو أن تكون قادرًا على سماع ردود المساعد الصوتي على الضوضاء في منزلك أو مكتبك، إذا كنت خارج الولايات المتحدة، فلن تتمكن من تجربتها حاليا كونها متاحة فقط لعملاء الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

واختبر المنشور الميزة باستخدام Echo Dot بجوار جهاز كمبيوتر مكتبي به مروحة دوارة ووجد أن أدائها غير متسق.

وفقا لما نقله موقع Engadget، فقد استجابت أليكسا بصوت أعلى من المعتاد في بعض الأحيان، لكنها ردت في أوقات أخرى بحجمها المعتاد، من المحتمل أن الشركة لا تزال تعمل على ضبط الميزة قبل إتاحتها في مناطق أخرى.

لاحظ The Verge أيضًا أن Amazon لم تقل ما إذا كان Adaptive Volume يمكنه أيضًا جعل المساعد الصوتي يستجيب بصوت أكثر هدوءًا إذا لم يكتشف أي ضوضاء محيطة تقريبًا، لطالما كان لدى Alexa "وضع الهمس"، والذي يمكن أن يجعله يستجيب بصوت أكثر رقة عندما تهمس بالأوامر.