شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 72.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 56.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.4%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 46.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 41 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 38.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.5%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 26.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 25.1 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 18.7 مليار جنيه بنسبة 3.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 13.6 مليار جنيه، و 13.4 مليار جنيه، بنسبة 2.3%، 2.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 121.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.73 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال جلسات يونيو الماضي.