شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستفيد من الضغوط على الدولار وتتجه نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية متباينة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 374 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 640 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.



وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفاعا إلى 59.9 نقطة خلال أغسطس/آب مقارنة بـ59.5 نقطة في يوليو/تموز فيما توقع محللون تراجع المؤشر إلى 58.5 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 24.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 24.3 دولار وأقل سعر عند 23.7 دولار.