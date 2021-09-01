شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر إيجابياً عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر الإنفاق الرأسمالي في اليابان ارتفع بنسبة 5.3% خلال أغسطس/آب بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 3.4%.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الياباني إلى 52.7 نقطة خلال الشهر الماضي على خلاف توقعات أشارت إلى استقراره عند 52.4 نقطة دون تغيير.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.8% على غير توقعات المحللين باستقرار المؤشر عند 2.9% دون تغيير.



هذا، وتتجه أنظار الأسواق العالمية يوم الجمعة القادم عند إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 109.9، وسجل أعلى سعر عند 110.4 في حين سجل أقل سعر عند 109.8.