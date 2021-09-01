شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للذهب رغم الضغوط على الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو سلبي رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية متباينة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 374 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 640 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.



وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفاعا إلى 59.9 نقطة خلال أغسطس/آب مقارنة بـ59.5 نقطة في يوليو/تموز فيما توقع محللون تراجع المؤشر إلى 58.5 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1817.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1822.7 دولار وأقل سعر عند 1810.6 دولار.