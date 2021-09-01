شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وأبقت العملة الأمريكية على خسائرها في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 374 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 640 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس/آب في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.



وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفاعا إلى 59.9 نقطة خلال أغسطس/آب مقارنة بـ59.5 نقطة في يوليو/تموز فيما توقع محللون تراجع المؤشر إلى 58.5 نقطة.



تجدر الإشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" صرح بأن البنك المركزي ربما يقلص مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري، لكن هذه الخطوة لن تعني أي استعداد لرفع معدل الفائدة من المستوى الحالي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.