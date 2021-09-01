شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.0% إلى مستوي 69.21$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.54$، و سجل أدنى مستوي عند 68.43$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 1.0% إلى مستوي 72.36$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.63$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.60$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 69.60$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.1% ، بعدما سجل فى اليوم السابق مستوي 73.67$ للبرميل ،الأعلى منذ 3 آب/أغسطس الجاري.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،انخفضت أسعار النفط بالأمس بفعل انحسار مخاوف إعصار إيدا الذي ضرب منطقة خليج المكسيك فى الولايات المتحدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 آب/أغسطس، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 4.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 432.9 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر،ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.4 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.