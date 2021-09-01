شكرا لقرائتكم خبر مستثمرو «الأهلية»: توقيت قرار التوطين سيئ ولم يراع شروط وزارة التعليم بتوظيف المعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (1 سبتمبر 2021) تطبيق قرار توطين مهن قطاع التعليم الأهلي (المدارس الأهلية والعالمية)، دعا مستثمرون في التعليم الأهلي إلى تأجيل تطبيق القرار، مشيرين إلى أن مدارس التعليم الأهلي والأجنبي تمر في الوقت الحاضر بأسوأ الظروف في ظل النقص الكبير في الكوادر التعليمية المؤهلة وتأخر وصول المعلمين الوافدين والآثار المدمرة لجائحة كورونا

ودعا عدد من أصحاب المدارس وزارة الموارد إلى مراجعة شروط وزارة التعليم قبل تطبيق قرارها، لافتين إلى أن التعليم تفرض أن يكون مؤهل المعلم تربويا، بينما يفرض على التعليم الأهلي التوظيف لكل متقدم حتى لو كان مؤهله غير مطابق.

ووفقا لقرار التوطين يشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة، ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، مع عدم احتساب أصحاب الأجور الأقل من ذلك.

لم ينظر لشروط «التعليم»

من جانبه دعا رئيس لجنة التعليم الأهلي والتدريب بغرفة الشرقية خالد الجويرة وزارة الموارد إلى النظر بأقل تقدير إلى شروط وزارة التعليم في اختيار المعلمين قبل تطبيق قرارها، حيث تفرض الوزارة أن يكون للمتقدم لوظيفة تعليمية مؤهل تربوي وترفض الوزارة تعيين معلم اللغة الإنجليزية إذا لم يكن لديه مؤهل في التربية، فكيف يفرض ذلك على المدارس الأهلية، لافتا إلى أن الموارد طلبت من المدارس تعيين معلم ميكانيكا على وظيفة تعليم مادة الفيزياء.

وأشار الجويرة إلى أن المدارس الأهلية مستعدة لتوظيف المتقدمين السعوديين لوظيفة معلم بعد تأهيلهم ببرامج تدريبية على نفقة الوزارة، منوها إلى أنه من المفترض ألا تكون هناك أي مساومة على جودة التعليم.

التوقيت ليس مناسبا

بدوره أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية والدولية باتحاد الغرف السعودية سابقا زياد الرحمة إلى أن مستثمري التعليم لا يشكون في النية الطيبة لوزارة الموارد، إلا أن إصدار القرار في هذا الوقت لم يراع الظروف الصعبة التي تعاني منها المدارس الأهلية في ظل النقص الحاد في عدد المعلمين المستمر منذ نحو عامين، وأخذ أبعادا جديدة في الفترة الأخيرة لارتباطه بالتطعيم من الجائحة وفرض أن تكون التطعيمات بالمملكة، ناهيك عن عزوف الكثير من أولياء الأمور والطلبة عن التسجيل بالمدارس الأهلية، وانتقال الكثيرين إلى التعليم العام بسبب توازي التعليم في القطاعين في التعليم عن بعد.

تكاليف أكبر

وأفاد الرحمة بأنه من واقع التجربة الشخصية في توظيف السعوديين، فإنه لا بد أن تقوم المدرسة بعمل مقابلات شخصية للتعرف على مهارات المتقدمين لأي وظيفة لاختيار الأفضل تأهيلا والأجدر بشغل الوظيفة، وهذا لا يتأتى من خلال التوظيف العشوائي الذي لا يهتم سوى بشغل الوظائف، مشيرا إلى أن دفع 5000 ريال لمعلم مبتدئ سينعكس على أولياء الأمور الذين يسجلون أبناءهم في المدارس الأهلية، حيث سترتفع الأقساط التي سيدفعونها، وإن لم تتمكن المدرسة من توفير متطلبات الاستمرار أمام زيادة الرسوم فإن ذلك قد يؤدي إلى إغلاقها ويكون في صالح مجموعة من المدارس القليلة التي ستوفر التعليم بمبالغ أكبر.

ولفت إلى أن ضبابية الرؤية لوزارة التعليم منذ نهاية العام الماضي وحتى بداية العام الحالي بخصوص الاستمرار عن بعد أو التعليم الحضوري، تركت آثارا سلبية على المدارس الأهلية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الكوادر البشرية.

لم يؤخذ رأينا

وقال العضو السابق في لجنة التعليم الأهلي الدكتور عدنان الشخص إن موضوع التوطين كان يحتاج إلى مناقشة مستفيضة، قبل التطبيق، وكقطاع أهلي لم يؤخذ رأينا، ونحن لا نعارض التوطين، ولكن الكل يعلم المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، وما تركته جائحة كورونا والنقص الكبير في المعلمين، مشيرا إلى إفلاس وخروج مدارس من السوق.

وأكد على أهمية جودة التعليم وعدم إقحام الخريج السعودي الجديد بسلك التعليم قبل تأهيله بصورة عالية، لأن هذا الموضوع له أثر كبير على جودة التعليم، مقترحا على وزارة الموارد البشرية البدء بإدراج الخريجين الجدد بدورات تأهيلية مكثفة لا تقل عن سنة دراسية، وتقوم بها وزارة التعليم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد بوضع برامج تأهيلية للمعلمين قبل توظيفهم في المدارس الأهلية.

5 آلاف غير كاف

وذكر عضو لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض أن مبلغ 5000 ريال لمعلم المدرسة الأهلية لا يكفي أبدا، خصوصا في الوضع الحالي، حيث ارتفاع الأسعار، والأمل في أن يكون هناك دعم من وزارة الموارد وصندوق الموارد البشرية ليرتفع المبلغ إلى 10 آلاف ريال على الأقل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوظيفة بحد ذاتها ليست مهمة في التعليم، كما هي أهمية إيجاد معلم مؤهل لما عليه من دور في تربية الأجيال.

قرار توطين مهن قطاع التعليم الأهلي

بدء التطبيق 1 سبتمبر 2021

يشمل:







المدارس الأهلية



المدارس العالمية



شروط احتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين:





ألا يقل أجره الشهري عن 5 آلاف ريال



عدم احتساب أصحاب الأجور الأقل من ذلك



المهن المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية:





لغة عربية



لغة أجنبية



اجتماعيات



تربية أسرية



إدارة أعمال



اقتصاد



محاسبة



أحياء



فيزياء



كيمياء



رياضيات



تربية صحية



تربية بدنية



حاسب وبرمجة



دراسات إسلامية



المهن المستهدفة بالتوطين في المدارس العالمية: