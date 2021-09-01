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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4.7 ملايين دولار قيمة مساعدات عاجلة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ويوفر التمويل بحسب بيان لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن أمس، المساعدة التقنية والمعدات والإمدادات اللازمة للمرافق الصحية التي تتولى تشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد، إضافة لتدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يقومون بتقديم الرعاية الحرجة لمرضى الفيروس وإعطاء اللقاحات.



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